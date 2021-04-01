馬會今日（1日）公佈，鄭俊偉馬房「眾歡笑」轉投高伯新旗下、蘇偉賢馬房「北區威龍」加盟賀賢馬房及希斯旗下「又享耆成」改由容天鵬訓練。

「眾歡笑」上季來港後曾兩度報捷，今季七戰全敗，演出大跌Watt，且看高伯新接手，能否為馬兒重納正軌。

「北區威龍」今季首度在港上陣，二月份初試啼聲，結果跑第十一名，輸24個馬位，隨後運往從化受訓，並在昨日（3月31日）回港，豈料隨即蟬過別枝。

「又享耆成」屬享耆成團體名下，今季開始上陣九戰全敗，暫時最叻跑第七名，剛周日（3月28日）賽後不久，幕後已決定另覓出路。希斯現時養馬量降至64匹。

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