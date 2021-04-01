打吡之後，接下來的大賽便是近季編於同一天（4月25日）舉行的2000米女皇盃、1600米冠軍一哩賽和1200米主席短途獎。

過去最經典的一屆女皇盃，當然是英女皇伊利沙伯二世1986年訪港，駕幸沙田馬場親自頒獎的那一屆。

該役由陳柏鴻策施萬賦訓練的「金多多」後上爆冷掄元，前時介紹「大外一氣」的經典鏡頭時已介紹過。

其次應數1990年「及時而出」大勝七個馬位的那一屆，但此役則在介紹「大逃」的經典鏡頭時已介紹過。

值得注意的是，上述兩仗所跑的路程均為1600米而非2000米。

在未開放給海外馬匹報爭前女皇盃的路程是沒有固定的，谷沙1575米、谷草1650米、谷草1800米、田草1400米、田草1600米、田草1800米和田草2000米。

女皇盃於1995年開始開放給海外馬匹報爭，但開放的頭兩屆跑的是田草2200米，1997年起才採用2000米。

首次開放的那一屆也很經典，因為由靳能操刀而奪魁的阿聯酋代表「紅主教」，是首匹兩度在港揚威的海外代表。

在1994年底，「紅主教」已曾來港捧走了2400米香港國際瓶。

那是首屆香港國際瓶，亦是現在香港瓶的前身。

不過，在艾謀信胯下勝出香港國際瓶時，「紅主教」尚非阿聯酋代表而是法國代表。

正是因為「紅主教」在香港國際瓶贏得清脆利落，惹來中東油王垂青，把牠買了下來。

「紅主教」兩度揚威沙田馬場，且分別贏得首屆香港瓶及首屆開放予海外馬匹參賽的女皇盃，成就可謂前無古人。

撰文：余伯樂

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