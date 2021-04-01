本周沒有日馬跑，下周一（5日）才復演日賽，至於下周夜馬復在谷中進行，日期是下周四（8日）。

下周四谷草夜賽在全闊A跑道上演，場數仍是九場，頭場定於傍晚6時45分開賽。

相關報名已在今午（1日）公佈，正選馬滿額場次只有五場，當中僅得四場有後備馬，賽事排位將於下周二（6日）早上進行。

騎師方面，賀銘年及黎海榮同在下周四刑滿復出，彭國年同晚起停賽兩天，至於蔡明紹由下周一開始停賽兩日，下周四繼續缺陣。

下星期四谷戰特別彩池只六環彩六寶獎有多寶累積，數額是767,045元。

沈集成馬房在近三次夜賽均有馬贏，下周四有四駒列正選，其中包括應屆百萬挑戰盃冠軍「平常心」，以及復配巴度的其中一匹王牌馬「浪漫組合」。

「浪漫組合」之前曾配巴度一戰於1600米跑第三，如今轉場首戰谷中，人馬重逢。

巴度3月底曾策「浪漫組合」勝出1700米谷閘，狀態冒勇，有望到時出賽開齋。

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