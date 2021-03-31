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短途馬壇交接現曙光 「福逸」與「美麗掌聲」齊用最佳配搭 下周一戲肉係佢哋天下

1小時前

香港短途馬壇的青黃不接情況，隨住有兩匹六捷新星晉身分級賽得到舒緩。

主角高廐「福逸」和蔡廐「美麗掌聲」，將分別由巴度和莫雷拉策騎，出戰下周一（5日）短途錦標二級賽。

當天是公眾假期，將有十場田草日馬進行，其中包含兩大戲肉短途錦標和主席錦標，前者出足14駒滿額。

「福逸」和「美麗掌聲」到時同場初爭分級賽，彼此皆被喻為近年最佳新晉短途馬，現年分別四歲和五歲。

「福逸」今次負磅適中，重投巴度胯下有利無弊，皆因人馬之前合作三出三捷。

「美麗掌聲」累積六捷均由雷神經手，在其他騎師胯下未嘗一勝。今次如非台柱「旺蝦王」於首次報名後退出，雷神未必可替「美麗掌聲」壓陣。

這匹靚仔馬最終可以最佳配搭挑戰二級賽，對「美麗」系爭取季內首次大賽勝利，帶來極大幫助。

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