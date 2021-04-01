羅富全與潘明輝昨晚（3月31日）田泥夜馬憑「保羅承傳」贏馬，摘下兩人季內合作第六Win，成績亮眼。

今次（5日）田草日賽，這對本地騎練將合作第五場「忠誠駒」及第九場「夢想成金」，表現值得留意。

今晨（1日）六點半左右，羅富全在機坪睇住潘明輝上馬，策騎「夢想成金」前往大圈跑道做最後考驗。

全哥隨即踩單車前往烽火台地下，用望遠鏡觀察馬匹沿途走勢，最後趕回機坪接馬，即時追問騎師馬匹操練表現。

練者動態相當緊張，今仗縱使挑戰分級賽亦不能忽視，有權成為今屆短途錦標的黑馬分子。

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