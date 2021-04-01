今次（5日）賽事上演兩場二級賽，分別為1200米短途錦標及1600米主席錦標。

睇番近五場分級賽事，莫雷拉座騎取得兩冠及亞季殿各一，今次夥拍一對蔡約翰馬房之「夏威夷」及「美麗掌聲」上陣，兩駒近績可靠，有力在雷神胯下揚威大賽。

列陣第九場短途錦標之「美麗掌聲」近五次跑田草獲兩冠及亞季殿各一，包括前仗於田草1200米取勝，上仗轉跑谷草兼抄外叠發力仍得第四。

今仗重返勝途，加上蔡約翰與莫雷拉在近五季短途錦標均合作上名，今屆練者獨派此駒上陣必定胸有成竹。

另外，第三場「夏威夷」上仗於女皇銀禧紀念盃回復表現取得頭馬，睇番此駒前季曾連續六仗非冠即亞，上季亦打叠五場不勝有位，證明有態時可連珠炮發。

今季只跑三場體力比對手優勝，對手無多可再下一城。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199