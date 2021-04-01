綽號「灰蝦」蔡約翰馬房「旺蝦王」今季終於一嘗夙願，勇奪百週年紀念短途盃冠軍，競賽生涯初次揚威一級賽。

「旺蝦王」縱使上仗角逐一班賽三甲不入，惟可歸咎本身負133磅太吃力，加上該場賽事並非大賽，馬兒即使留以有待，情況也可理解。

可惜的是此駒早於周初排位時已退出原定角逐的下周一（5日）田草戲肉短途錦標，連帶本身亦已報名的4月底主席短途獎也不會跑。

其慣常騎師莫雷拉在短途錦標這項二級賽，將策蔡廐靚仔馬「美麗掌聲」上陣，縱使此駒賽績遠不及「旺蝦王」，惟本身好歹也是六捷短途新星。

「美麗掌聲」近七戰全入前四名，包括於1月17日角逐直路賽擊敗「福逸」掄元，亦令後駒吃下今季暫時唯一敗仗。

「福逸」在3月13日一役以1.25馬位之先輕取應屆國慶盃三級賽王者「錶之智能」奪冠，已被視為香港最佳年輕短途馬之一。

今仗「美麗掌聲」跑平磅賽無疑蝕分不少，惟有最佳拍檔雷神之助，加上田草1200米是其最佳途程，仍有機會勇冠羣雄。

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