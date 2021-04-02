近三次沙田日賽都有上陣馬取得季內第三Win，包括「福逸」、「寶貝兒」、「勝得威風」、「知道再勝」、「真勝者」。

今戰（5日）一眾季內兩捷馬中，「紅旺」當日易主由俊暉團體以151萬左右投得，仍留在葉楚航馬房。

此駒繼前仗易主後首戰即入Q，上賽更跑獲冠軍，合計替新主人迅速取得約55萬元頭馬獎金。

與此同時，灰馬自2月底以來頻頻殺入凱旋門，頭馬有「銀紙」、「競技勇士」、「銀馳」、「童話」、「禪勝寶駒」、「好運寶寶」等駒。

「紅旺」上仗由雷神輕勝被加10分，如今剛好仍可跑四班賽，形勢有利，勢將季內第三度掄元。

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