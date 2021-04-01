郭能現年42歲，是全港現役最年長騎師，今年初獲馬會續牌可騎至今季結束為止。

郭能在2月3日谷夜第五場被裁定不小心策騎「金獅大將」（希廐）嚴重阻及其他馬匹所致的，當時他還被罰款20,000元。

據悉，於當晚整個研訊過程內，有人言語過火，事後被控方向牌委會備案，事件就此鬧大。

馬會牌照委員會署理秘書陳寶明，今日（1日）發出通告。

騎師郭能將於下周三（7日）上午10時會見牌照委員會。

屆時牌照委員會將根據賽事規例第14（2）條，就郭能於今年2月3日跑馬地賽事一次董事研訊時的行為，考慮他現時2020/2021年度馬會騎師牌照的相關資格。

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