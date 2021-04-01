馬會今午（1日）除公佈有三駒轉換馬房外，還公佈有兩駒退役及一駒被取消登記，。

被取消登記的是「千里駿駒」，這匹方廐新馬昨夜（3月31日）在泥地跑斷腳，當場被人道毀滅。

方廐最新管有70駒，剛好沒有超標。

一對退役馬包括「火旺勝馬」及「常常精綵」，分別受訓於蘇廐及東廐。

「火旺勝馬」是匹四歲澳洲自購新馬，出道以來五戰兩季未贏過。

四歲美國自購馬「常常精綵」在港四戰零獎金，上次賽後翌晨被發現左後腿不良於行，並被着令必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

此駒如今於從化馬場退役，將不會返港。

「綵」系陣營尚餘「場場精綵」、「時時精綵」、「時時好綵」及「張燈結綵」在手，統統今季未贏過或在港尚未出賽。

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