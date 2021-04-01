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日本高松宮亞軍 「拉丁城市」應邀角逐冠軍一哩賽 馬主曾兩度揚威香江

54分鐘前
拉丁城市來港競逐冠軍一哩賽（互聯網）

今年冠軍賽馬日變成港日兩軍對決，早前已有五駒落實來港參戰，包括「謀勇兼備」、「耀滿瓶」、「唯獨愛你」及「神業」參加女皇盃，以及「野田重擊」角逐主席短途獎。

另有個別獲邀的日本賽駒接受挑戰，其中包括應屆高松宮紀念賽亞軍「拉丁城市」。

此駒將跑1600米冠軍一哩賽，屆時有望與本港今年準馬王「金鎗六十」一較高下。

「拉丁城市」馬主蘿蔔會以往征港成績不俗，旗下「三連冠」及「新寫實派」分別勇奪2005年香港一哩錦標及2017年女皇盃桂冠。

至於受邀馬包括「禮讚歌詠」、「野田幻想」、「陳年美酒」及「冠軍車手」均不會來港應戰，將留在日本跑大賽。

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拉丁城市高松宮紀念賽冠軍一哩賽
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