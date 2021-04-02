Arcadia Queen為近年西澳洲最出色賽駒之一（互聯網）
應屆全明星一哩賽票后Arcadia Queen，賽前未能通過獸醫檢驗而退出這項大賽。
Arcadia Queen幕後本身部署出戰本周在蘭域馬場舉行的解放錦標，然而因為肌腱受傷，因此須繼續休戰。
據悉Arcadia Queen傷勢並不樂觀，其馬主Bob Peters打算讓這匹西澳名雌退役。
Arcadia Queen服役生涯16戰八冠兩亞兩季，摘下2018年京士頓城經典賽、去年麥堅倫錦標及考菲爾德錦標三項一級賽桂冠。
此駒上賽在未來錦標不敵「投機法寶」屈居亞軍，該役亦勢將是其生涯最後一戰。
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