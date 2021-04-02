蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

身兼全明星一哩賽票后 西澳洲名雌Arcadia Queen 肌腱受傷難以繼續作戰

30分鐘前
Arcadia Queen為近年西澳洲最出色賽駒之一（互聯網）

應屆全明星一哩賽票后Arcadia Queen，賽前未能通過獸醫檢驗而退出這項大賽。

Arcadia Queen幕後本身部署出戰本周在蘭域馬場舉行的解放錦標，然而因為肌腱受傷，因此須繼續休戰。

據悉Arcadia Queen傷勢並不樂觀，其馬主Bob Peters打算讓這匹西澳名雌退役。

Arcadia Queen服役生涯16戰八冠兩亞兩季，摘下2018年京士頓城經典賽、去年麥堅倫錦標及考菲爾德錦標三項一級賽桂冠。

此駒上賽在未來錦標不敵「投機法寶」屈居亞軍，該役亦勢將是其生涯最後一戰。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

Arcadia Queen西澳洲名雌肌腱受傷全明星一哩賽票后
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner