最近個多月內，有不少灰馬勝出頭馬，當中包括「銀紙」、「競技勇士」、「銀馳」、「禪勝寶駒」、「紅旺」、「精神威」、「好運寶寶」、「童話」（兩捷）、「喜氣綿綿」等。

下周一（5日）跑田草日馬，葉楚航派出兩匹灰馬上陣，包括第四班1400米「紅旺」及第四班1600米「影疾」，兩駒均由莫雷拉壓陣，競爭力提升不少。

葉楚航與莫雷拉今年暫合作三駒出賽全勝，加上「紅旺」及「影疾」這兩匹灰馬同屬實力派，這個人馬三方組合十分惹人憧憬。

「紅旺」季內取得在港首捷後，馬會宣佈此駒拍賣，如果由俊暉團體以151萬投得。

「紅旺」易主後兩戰獲一冠一亞，為馬主迅速取得約55萬元獎金（以馬主佔頭馬獎金七成計）。

莫雷拉如今續替此駒主轡，連捷機會讓人看俏。

「影疾」上季贏田草1000米直路賽開齋，今季轉向較長路程發展。

前仗於田草1400米跑第三，上仗初爭田草1600米，姍姍來遲跑第六。

今次留爭1600米，兼獲莫雷拉垂青，看來已站在勝利邊緣。

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