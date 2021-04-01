鄭俊偉今季表現大幅滯後，可幸昨晚（3月31日）在拿手的泥地賽事，憑「威武承傳」贏得季內第五Win，仍需繼續努力爭取達標！

今晨（1日）鄭俊偉一早到場督操，其中三匹周一（5日）田戰戰馬零舍受他重視。

約六時半，他在機坪等候，原來是為了迎接黃皓楠策騎的「勁叻仔」回來，向騎者詢問這匹質新馬的表現。

到七時之後，兩匹鄭廐馬先後跳1800米草地，分別是巴度策騎的「歐洲導彈」，及巫顯東主轡的「好大大」。

鄭俊偉事前在機坪親自打點，當兩駒一先一後回來，練者逐一上前向騎者問馬，狀甚認真，且看今次能否乘勝追擊，再度建功。

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