提到有運馬主，實在不得不提「心星」系馬主關氏家族。

麾下現役四駒「顯心星」、「達心星」、「賞心星」及「青心星」，上季至今均至少錄得一Win，而且陣上演出穩定。

其中，「達心星」早前攻下一年一度香港打吡大賽，更成「心星」系陣營代表作。

「心星」系馬另一特色是產地皆為澳洲或紐國，普遍早熟兼有實力，很快已融入本港競賽環境，從而在短時間內跑出好成績。

當中，下周一（5日）出賽田草的第八場「青心星」及第九場「顯心星」，當初同樣出道不久便有馬贏。

既然關氏家族連打吡也贏到，必可帶旺轄下其他賽駒。

其中，「顯心星」今季暫已三Win，如今出爭國際二級賽短途錦標，強配大紅人潘頓，有力一展所長。

至於「青心星」上仗作歸隊加盟方廐後首戰，結果跑第三未竟全功，這次移師田草仍由雷神主轡，必以勝出為目標。

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