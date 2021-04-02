兩項二級賽短途錦標及主席錦標自從2016年起被安排同日上演，練馬師以告東尼至今成績最好。

他每季同日均有頭馬勝出，其中三年皆贏兩場或以上，包括去年憑「喜蓮騏星」及「嘉應精彩」起孖。

今次（5日）他安排以上兩駒再於同日上陣，明顯有心重溫舊夢。

與此同時，今季已舉行六場田草一班賽，當中近五場俱有東廐馬上名。

下周一（5日）田草日馬第二場一班2000米，東廐以「喜蓮騏星」及「馬克羅斯」雙龍出海，分別強配雷神及潘頓，出擊意圖明顯。

「喜蓮騏星」去年於同日同班同程取得連捷，上次輸完刻意休息逾兩個月再跑，可期重新出發。

另外，第十場「嘉應精彩」雖近兩仗名次較後，但前仗外叠望空輸形勢，上賽亦輸不足兩個馬位，近況未算太差。

今戰打王牌出擊，未嘗不可重新振作起來。

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