呂健威今季已多次揚威分級賽，功臣除有鎮倉寶「金鎗六十」外，還有勝出三級賽百週年紀念銀瓶的「龍鼓飛揚」。

下周一（5日）沙田跑日馬，呂廐灰色佳駟「龍鼓飛揚」上賽跑獲香港金盃殿軍，今仗轉戰一班田草2000米，縱使負重至131磅，仍被廐主睇好可成頭馬。

「龍鼓飛揚」雖已屆六歲，但今季加盟呂廐後，表現不斷進步，繼前仗攻下三級賽百週年紀念銀瓶後，上次挑戰香港金盃一級賽落敗也有第四。

呂健威認為此駒狀態仍在頂峯，2000米亦合腳法。

他又謂今場對手大多對慣對熟，「龍鼓飛揚」所處形勢不差，有機會再次脫穎而出。

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