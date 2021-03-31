賽馬世界無奇不有，剛周三（3月31日）沙田馬場跑泥地夜馬，既有平頭冠軍馬產生，亦有九歲馬贏夠1,000萬總獎金，還有騎師勝出在港第100場頭馬。

可是全晚最奇的還是頭場五班1200米發生騎師被擊脫馬鞭，繼而拿錯行家馬鞭的「膠事」。

按馬會該場賽後報告所述，接近250米處時，見習騎師陳嘉熙（「常山耆寶」）的馬鞭被楊明綸（「趣怡」）的馬鞭擊中脫手。

見習騎師陳嘉熙在嘗試重拾馬鞭時，意外捉住楊明綸馬鞭的末端。

見習騎師陳嘉熙說，當他注意到手中馬鞭不屬於自己時，便立即放開楊明綸的馬鞭。

換言之，陳嘉熙當時脫鞭後似乎狼忙起來，一手就向師兄楊明綸的馬鞭抓過去，這樣地才會發生上述的尷尬事情。

不過，陳嘉熙如今策騎「常山耆寶」跑第四，與季軍「嘉應風采」相距四分三馬位而已。

他當時被擊脫馬鞭，對個人集中力及催策座騎均肯定有影響，楊明綸明顯就是罪魁禍首。

馬匹跑第三或第四，派彩截然不同，投注了「常山耆寶」的馬迷不知有何感受？

馬會最終判定今次事件是意外，對擊脫陳嘉熙馬鞭的楊明綸連最基本的告誡也沒有，誠如網民所言這是有點說不過去的。

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