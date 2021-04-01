四班1000米直路賽成為初出自購新馬的表演平台，下周一（5日）田戰第五場預期熱門馬「大紅蜂」，上仗正是以大熱門身份勝出同班同程。

此駒上賽在薛恩胯下沿途穩守前列位置，最終一放絕塵地輕鬆掄元，成為方嘉柏馬房今季第四匹初出即贏新馬。

「大紅蜂」馬主為張仕天夫婦，同時是馬主十一月團體經理人之一，該團體旗下「大醇威」苦戰多時仍未出頭，結果憑「大紅蜂」取得頭馬。

「大紅蜂」可以初出即勝，反映本身質素不俗，惟目前走勢仍很稚嫩，需要學習更多東西。

不過，方嘉柏認為牠的前景樂觀，將來可跑更長途程。

果然「大紅蜂」被安排於下周一增程角逐1200米，目標自然是爭取連捷。

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