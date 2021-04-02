賭王何鴻燊雖已離世，但其個別子女都有養馬，延續何家傳統。

賭王兒子何猷亨目前養有「爆谷」；女兒何超蕸則養有有團體馬「普仁」，另一女兒何超雄現時個人名下馬為「快快有」。

「快快有」由羅富全訓練，將跑下周一（5日）田草第八場三班1200米。

「快快有」前仗初出田草1000米直路賽，配何澤堯不敵「怡心聲」屈居亞軍，熱身後上場轉場爭谷草1200米，由潘頓接手，即順利打開勝利之門。

今戰「快快有」勝後再出，帥權重新落入何澤堯手上，首戰田草1200米，羅富全對此駒有一定信心。

羅富全受訪時說：「『快快有』跑谷草及沙田均合適，上場我原本搵何澤堯跑，不過對方早有聘約，我才找潘頓幫手。」

「『快快有』今場升班跑，潘頓造不到磅，故此回配何澤堯，今場磅位減輕，且排5檔有利發揮。」

「賽前我特意安排『快快有』試泥閘，除了希望增加牠的運動量外，也希望藉此給馬兒一點壓力，提醒牠將會出賽。」

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