四屆冠軍騎師潘頓實力有目共睹，每季頭馬數字都非常高。

不過，再厲害的騎師，都未必可以跟所有練馬師合拍。

說到與潘頓最合作愉快的練馬師，賀賢是其中之一。

潘頓與賀賢合作馬一向表現出色，特別是新上名之輩，近兩季已有18匹，共取10冠4亞，勝出率逾五成。

當中，今季贏馬或入Q的相關例子已有「霹靂狂龍」、「明欣賞」、「嘉喜旺」等駒。

今期（5日）田草日馬，潘頓將接手賀廐「虹鴻」出爭第六場四班1400米。

此駒上仗初跑同程，在梁家俊胯下屈居亞軍，未竟全功。

如今匆出打王牌再攻1400米，找來賀廐主攻手潘頓壓陣，讓人有種不勝無歸之感。

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