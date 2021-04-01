賽事排位前退出馬一般不多，這次（5日）田草日賽卻有六駒之多出現此情況。

今早（1日）排位前，馬會公佈第三、七、九、十場分別有一或兩駒退出比賽。

其中，「非凡才子」（容廐）退出第三場主席錦標，以及「旺蝦王」（蔡廐）與「川河達駒」（方廐）退戰第九場短途錦標，都是日前已報道過之事。

相反在第七場四班1600米退出的原正選「天賜歡」（徐廐），關乎本身於3月30日試閘後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液，並由排位前第一後備「優達星」（葉廐）補上配馬雅參賽。

第十場跑三班1400米，一對原正選「戰熊三千」（時廐）及「佳運來」（徐廐）同於排位前退出，分別因在3月30日會厭持續被覆蓋，以及於3月31日賽後被着令必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗。

「戰熊三千」及「佳運來」分別被「幸福友善」（沈廐）及「揚帆順風」（丁廐）補替參賽，騎師依次為波健士及黃皓楠。

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