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方嘉柏強陣出擊 又有筍嘢益徒弟 「戰鬥英雄」季內跑四班賽不脫三甲

26分鐘前

陳嘉熙在今年1月11日由羅富全過檔跟隨榜首練馬師方嘉柏，成為後者新徒弟及方廐見習騎師。

方嘉柏對新徒弟十分支持，不時把實力馬交予陳嘉熙執韁。

結果兩人在3月17日谷夜憑「鋒芒快露」攜手掄元，造就兩人初次以師徒關係合作掄元。

下周一（5日）田草日賽，方嘉柏派出八駒列陣，當中不乏具上佳狀態及賽績支持的賽駒。

其中，「戰鬥英雄」出戰第四場四班1200米，本身級數佔優下，有望重響勝鼓。

「戰鬥英雄」季內五戰四班賽全數跑入三甲，包括去年10月1日角逐同班同程跑獲季軍，蹄下敗將「喜駿之星」及「成才」隨後先後贏馬，賽績水準不弱。

「戰鬥英雄」回師第四班立即改配陳嘉熙減七磅，方嘉柏擺明有心關照徒弟再度贏馬。

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