莫雷拉剛周三（3月31日）泥地夜賽，只勝出一匹「中華威威」，他當然希望在下周一（5日）田草賽事，爭取更佳成績。

今次賽事有五場1200米舉行，包括第一場、第四場、第五場、第八場及第九場，莫雷拉在上述場次均有座騎。

回顧莫雷拉季內田草1200米成績，他出賽62次成績19冠5亞5季，勝出率30%、上名率46%。

而其宿敵潘頓，73戰取得10冠11亞7季，勝出率13%、上名率38%，各方面都稍遜雷神。

至於其餘前列騎師，何澤堯季內同程8W、巴度6W及田泰安4W。

莫雷拉今戰1200米之五匹座騎，其中一匹實力馬是第一場「勁加加」，此駒同程兩戰均跑第四。

賀賢季內與莫雷拉合作六次，獲三亞一季而未勝，練騎當然希望「勁加加」開齋，兼取得他們季內合作首W。

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