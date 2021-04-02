下周一（5日）田戰有一對賽駒用新配搭，而相關騎師與幕後早有合作淵源，今趟亦可說是故劍重逢。

第六場四班1400米，「虹鴻」剛周日（3月28日）初跑同程落飛出擊，在梁家俊胯下屈居亞軍。

此駒今次打王牌匆出改配賀廐主攻手潘頓，騎者昔日贏過同主馬「雄姿儷影」（已退役），如今可望不負所託。

第八場三班1400米「安承」，今季兩仗皆落第，連番搏失後轉投文廐，賽前試大閘力磨，狀態已冒起。

此駒今仗由梁家俊操刀以全新姿態示人，他過往曾替同主馬「安騏」（已退役）建功，表現令人憧憬。

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