近期瘋狂贏馬的沈集成馬房招數多多，本身近三次在同一賽馬日單場雙龍出海，共獲兩冠兩亞一殿。

當中，在總場次488二班田草1800米，沈集成憑「勇猛神駒」和「快益善」包辦馬房Q，戰術奏效。

今期（5日）田草日賽第二場一班2000米，沈廐又雙管齊下，以「勇猛神駒」及「幸福掌聲」同場列陣，騎師分別為巴度及梁家俊。

上季主席錦標日同班同程賽事，由三匹118磅以下馬包辦三重彩。

「勇猛神駒」當時跑第二，如今被安排同日出賽同一班次及途程，僅負116磅有力連捷。

至於廐侶「幸福掌聲」狀態已跑起，本身曾於此程入Q，負磅亦輕，未嘗不可拼勝。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199