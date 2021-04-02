現時香港短途良駒買少見少，令不少馬迷慨嘆已。

下周一（5日）沙田跑十場草地日馬，第九場二級賽1200米短途錦標，「旺蝦王」因休養而一早退出，「川河達駒」則因晨課後流鼻血在排位前退賽，兩大短途新星高廐「福逸」及蔡廐「美麗掌聲」頓變今場眾矢之的。

高伯新透露「福逸」新勝猶勇，今場機會依然樂觀。

高伯新分析時說：「『福逸』上場贏馬姿態確實非常輕鬆，牠早已展示出不俗之質素，現時可以躋身級際賽行列，我當然感到開心。」

「『福逸』上場贏馬負磅輕飄飄，而今場則是平磅賽，參戰馬一律負123磅上陣，而且今場抽12檔非常不利，我要好好研究戰略，至於今仗能否再下一城，真要跑過才知。」

「不過，我可以肯定『福逸』自上賽拼後以來，狀態仍然保持勇銳。」

「今次挑戰二級賽，我已為牠做足準備，希望下周一可以再次交出佳績，並於三周後出戰一級賽主席短途獎。」

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