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姚本輝道出賽駒變化 「得勝多」上仗初出狀態未夠 拼後則稍有進展

52分鐘前
得勝多（左）出自父系達先寶馬

姚本輝上季成為冠軍練馬師，今季一直處於回氣階段，因此成績稍遜，暫有22場頭馬在手。

下周一（5日）姚本輝以七駒出師田草，其中一匹實力馬是第四場四班1200米「得勝多」。

「得勝多」是匹三歲新西蘭自購新馬，上仗服役初出，在閘內煩躁不安，結果起步失機未跑先輸。

姚本輝表示「得勝多」遇到上述情況當然不理想，惟自己並未因此感到失望。

他解釋「得勝多」當時初出狀態未算理想，就算沒有遇到上述意外亦不易勝出。

他又謂跑完一場後，「得勝多」略見進步，對年輕馬而言是好現象。

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得勝多姚本輝狀態進展
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