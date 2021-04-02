下周一（5日）沙田十場草地日賽，馬圈焦點落在潘頓與方嘉柏終於破冰。

方廐「川河達駒」原定配潘頓出爭第九場1200米短途錦標，但因流鼻血未能上陣， 方嘉柏立即變招，安排旗下「顯心星」改配潘頓，出戰這項國際二級賽。

「顯心星」上仗配楊明綸跑第三，剛周三（3月31日）在草地試跑由楊明綸試三段，原定繼續由他上陣，但最後換了潘頓，此駒最終成為方嘉柏及潘頓重新合作之戰駒。

這對騎練自上年9月23日之「金如意」後，相隔逾半年再度攜手，已成為外界焦點。

方嘉柏回應時說：「大家可以翻查往績，我和潘頓過往一直合作無間，我給予他極多支持。」

「今季初期，我分別向莫雷拉及潘頓提供座騎，莫雷拉頻頻替我贏馬，而潘頓卻未能做到。」

「潘頓因此向我表達不開心，我說ok，賽馬往往如此，離離合合很平常。」

「我和潘頓下周一將會恢復合作，他稍後仍會策騎我廐旗下的馬匹上陣。」

「我從沒刻意偏袒任何一方，我盡力做到公平，我祝莫雷拉和潘頓好運。」

「現時距離收鑼仍有一段時間，形勢未定，我個人認為冠軍騎師之爭，仍存在變數。」

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