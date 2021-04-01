馬會最新公佈10個獲准使用的中英文新馬名字，當中包含本年度進口自購馬及自購新馬。

這批新馬由不少養馬經驗豐富、在圈內有相當知名度的馬主持有，不會令馬迷感到陌生。

當中，名人夫婦許晋亨與李嘉欣聯名持有的一匹烙號E386之三歲愛爾蘭自購新馬，命名「奇寶」，交由冠軍級練馬師蔡約翰訓練。

郭氏家族「美麗」系繼續擴軍，掌舵人郭少明千金郭詩雅引進烙號E355的三歲澳洲自購新馬，隸屬羅富全馬房，名為「美麗滿滿」。

此外，出身賽馬攝記的蔡茂騰，之前以個人名義養過的三駒均不勝退役，當中包括甚至未曾出賽的「段段精神」。

蔡茂騰今季再接再厲，引入烙號E391的之三歲新西蘭自購新馬，命名「騰駿」，已加盟高伯新馬房。

最新公佈的10匹新馬名字

烙號 馬名 馬主 廐

E354 肥仔叻叻 張躍莉 希

E355 美麗滿滿 郭詩雅 羅

E379 中華盛景 肖潭平 東

E381 包裝風雲 李文慧 沈

E383 妙算歡騰 正合賽馬團體 丁

E386 奇寶 許晋亨與李嘉欣 蔡

E387 睿智 林怡仲與賴愛慧 高

E391 騰駿 蔡茂騰 高

E393 麒麟才子 李少隆醫生與鄭立言等 希

E394 滿貫摯友 永勝賽馬團體 苗

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