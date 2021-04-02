一向在港澳兩地皆有養馬的資深馬主譚少強，於剛周三（3月31日）全泥夜賽有名下馬「駿皇星」勝出第七場四班1200米賽事。

上月有「駿皇綵」宣佈退役之後，譚少強目前只餘「駿皇星」一駒在手，以後駒剛首次贏泥地，又搵到多一條出路，性能上泥草皆宜，相信可繼續為馬主帶來頭馬。

反觀譚少強在鄰埠澳門現時卻擁有多駒，由他所建立的「浩勝」系目前共11駒在濠江服役，明日（3日）於氹仔馬場舉行的草地日馬，譚少強名下就有兩駒列陣。

「浩勝駿爵」與「浩勝駿逸」分別出爭第二場1500米及1200米賽事，兩駒於近仗交出過頭馬紀錄，皆有近績支持，譚少強有望在一周內揚威港澳兩地馬場。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199