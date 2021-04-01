九屆愛爾蘭冠軍騎師施慕齡在去年9月15日不幸因胰臟癌離世，不過其從騎以來取得的成就以及積極的抗癌態度得到馬圈一致認同。

英國新市場馬場在4月13日至4月15日舉行The Craven Meeting（卡拉芬錦標賽日），其中首日一項二班1600米賽事被命名為「施慕齡紀念讓賽」（The Pat Smullen Memorial Handicap Stakes）。

新市場馬場對施慕齡策騎生涯意義重大，須知他在2003年夥拍「堅毅不屈」（Refuse To Bend）摘下英國二千堅尼冠軍，令他在英國首次揚威經典大賽。

贊助這項賽事的是施慕齡生前好友Ted Durcan，他表示施慕齡的離世令很多馬迷感到不捨，期望以這個方法令世人均能銘記他。

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