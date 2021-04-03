蔡約翰近年多次揚威本港短途大賽，「爭分奪秒」、「紅衣醒神」（隨後轉投羅富全馬房）、「翩翩」及「天下為攻」（均已退役）及「旺蝦王」均在他訓練下成為一級賽冠軍。

另一位冠軍級練馬師方嘉柏今季銳意挑戰蔡約翰，既獲「忠心勇士」從大摩馬房（已解散）來投，亦有應屆珠峰錦標盟主「川河達駒」由澳洲來港加盟。

豈料這對同母兄弟卻飽受傷患困擾，「忠心勇士」出現右前腿肌腱受傷，今季仍未出賽，「川河達駒」則在剛周三（3月31日）晨操後流鼻血，將被安排返回澳洲上陣。

方嘉柏轉把短途大賽爭冠希望，放在下周一（5日）田戰第九場短途錦標「顯心星」身上，此駒屆時將首戰分級賽。

「顯心星」上仗角逐一班1200米僅以半馬位之差不敵應屆國慶盃盟主「錶之智能」跑第三，證明本身有一定斤兩。

「川河達駒」因傷無法參戰後，方嘉柏找來潘頓取代原定策騎的楊明綸，替「顯心星」壓陣，戰意可謂空前絕後。

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