莫雷拉較之宿敵潘頓其中一個優勢是他可造輕磅，輕至115磅也可勝任。

這位榜首騎師在剛過去的3月份，出賽其中七個賽日，合共策騎22匹120磅以下輕磅馬，取得三冠三亞五季三殿，入前四比率高達六成三。

有別於潘頓，雷神每次動輒騎三數匹輕磅馬上陣，像下周一（5日）田草日賽便有四匹。

牠們包括第二場「喜蓮騏星」（113磅（排位註明可能超重兩磅））、第五場「大紅蜂」（116磅）、第八場「青心星」（115磅）及第十場「一舖縱橫」（118磅）。

雷神過去甚少接騎113磅馬，就算輕如他在3月17日谷夜勝出的「精靈勇士」，排位也不過評114磅（最終超重一磅出賽）。

下周一第二場跑一班2000米，其座騎是排位評113磅的「喜蓮騏星」，最終他申請超重兩磅上陣。

為此雷神這幾天都要刻意節食，否則隨時造不到磅策騎「喜蓮騏星」，反映此駒在他心中頗有份量。

「喜蓮騏星」對上一次贏馬正是在一班田草B加2跑道2000米，當時配田泰安也是負115磅，今趟配搭更強，重響勝鼓更待何時？

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