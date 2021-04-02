下周一（5日）在沙田編跑十場草地日馬賽事，名牌倉主大衛希斯派出五駒上陣。

其中角逐第四場四班1200米的「齊心同行」將在港初次登場，練者直言此馬是值得備忘跟進的質新馬。

希斯說：「『齊心同行』在澳洲試過數次閘，做了不少工夫才運港，目前牠的狀態令我滿意。」

「『齊心同行』來港後曾四度試閘，最近一次1200米泥地試閘走勢理想，只負於現時身處第二班的『錶之未來』（呂健威馬房）得第二名，水準值得參考。」

「此馬今場在港初出，排11檔雖然不太好，但牠具有天生速度，我相信牠只要出閘順利，當可克服外檔的阻力。我覺得牠的前景不俗，是值得跟進之馬。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199