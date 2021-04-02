榜首騎師莫雷拉八面玲瓏，一向同22個馬房均有交收，但他與華籍倉主葉楚航合作，今季次數卻不多。

季內雷神只曾策騎過六匹葉廐馬，特別之處是首三匹「得賞」、「醉開心」及「中華之光」均屬19倍至23倍的冷門，由全港名氣最大之騎師執韁仍如此冷落，結果三駒均名落孫山。

然而踏入今年之後，騎練二人合作成績卻出現180度轉變。

莫雷拉由2月3日至今共替葉楚航旗下三駒壓陣，結果取得全勝紀錄，而且三匹頭馬「晉神」、「紅旺」與「紅鬃烈馬」不是大熱，就是次熱門的馬匹，可說現時雷神肯為葉廐馬效勞，演出必有保證。

今期日賽（5日）騎者更與葉楚航加強合作，全日為葉廐第六場「紅旺」、第七場「影疾」及第九場「一舖縱橫」主轡，信攤路相信又有王者興。

其中再跑勝途1400米的「紅旺」，上次已在雷神胯下輕鬆贏三馬位，五歲灰馬繼續留第四班角逐有着數，況且排一檔亦利於本身快放跑法，憑當起之銳有力添食。

至於另一匹灰馬「影疾」今季搏來搏去均未竟全功，今仗首度配莫雷拉有晒出擊訊號。

而尾場參戰馬「一舖縱橫」三捷於1400米，為馬匹來港後唯一贏馬路程，同場對手未算十分強，爭勝機會亦難低估。

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