蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

沈集成善待麾下養馬陣營 3月之星贏馬停不了 想送個寶寶畀「帝豪」系

1小時前
沈集成（右）擁有無比鬥志

沈集成在3月份贏到開巷，全月錄得12Win，季內最新有47Win穩佔成績表第三位，並不斷向榜首推進。

外號鐵人的他贏馬不分日夜及馬場，對待旗下馬主一直盡心盡力，可拼則拼可贏就贏。

沈廐三大馬主陣營「神駒」系、「知道」系及「益善」系，養於此廐之馬季內分別已三次或五次掄元。

同樣實力雄厚兼支持沈廐多年的「帝豪」系，現有三駒養於此廐，以及在文、賢廐各有一駒。

大半季過後，「帝豪」系今季暫只憑沈廐「帝豪大師」獲得一Win，成績當然算不上理想。

作為其主要練馬師，沈集成肯定加緊努力替「帝豪」系提升成績，而下周一（5日）他以兩匹此系實力馬出師田草，亦正是這種大好時機。

其中，第五場三班1200米「帝豪寶寶」，是全日唯一由沈廐大殺手潘頓壓陣的此廐馬，本身近三戰兩度上名，顯示狀態回勇。

此駒歷來五捷皆於田草，現評70分低上次贏馬16分，續由潘頓主轡，誓必拼盡求逞。

第九場「帝豪福星」前次久休復出在百週年紀念短途盃一級賽入Q，反映本身卡士猶在。

此駒現年五歲仍當打，如今夥拍冷殺手彭國年出戰本身唯一贏過的田草1200米，未必無機會發揮所長。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

帝豪系帝豪寶寶帝豪福星沈集成養馬陣營
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner