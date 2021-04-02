沈集成在3月份贏到開巷，全月錄得12Win，季內最新有47Win穩佔成績表第三位，並不斷向榜首推進。

外號鐵人的他贏馬不分日夜及馬場，對待旗下馬主一直盡心盡力，可拼則拼可贏就贏。

沈廐三大馬主陣營「神駒」系、「知道」系及「益善」系，養於此廐之馬季內分別已三次或五次掄元。

同樣實力雄厚兼支持沈廐多年的「帝豪」系，現有三駒養於此廐，以及在文、賢廐各有一駒。

大半季過後，「帝豪」系今季暫只憑沈廐「帝豪大師」獲得一Win，成績當然算不上理想。

作為其主要練馬師，沈集成肯定加緊努力替「帝豪」系提升成績，而下周一（5日）他以兩匹此系實力馬出師田草，亦正是這種大好時機。

其中，第五場三班1200米「帝豪寶寶」，是全日唯一由沈廐大殺手潘頓壓陣的此廐馬，本身近三戰兩度上名，顯示狀態回勇。

此駒歷來五捷皆於田草，現評70分低上次贏馬16分，續由潘頓主轡，誓必拼盡求逞。

第九場「帝豪福星」前次久休復出在百週年紀念短途盃一級賽入Q，反映本身卡士猶在。

此駒現年五歲仍當打，如今夥拍冷殺手彭國年出戰本身唯一贏過的田草1200米，未必無機會發揮所長。

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