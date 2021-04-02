季內暫只五次贏馬的鄭俊偉，預計仍要包尾一段時間，甚至很有機會首度達不到續牌指標。

不過，他有機會在今次（5日）公眾假期田草日馬，替自己創造一項良好紀錄，此乃從練贏滿300場頭馬。

當剛周三（3月31日）在泥地贏取「威武承傳」後，鄭俊偉從練增至有299Win，下周一（5日）如再贏馬，便成為新一位在港300捷練馬師。

鄭廐於下周一出四駒，當中包括一對王牌馬第八場「好大大」及第十場「友盈友福」，騎師分別是巫顯東及巴度。

單計騎師戰意及決心，「好大大」隨時更勝一籌，皆因巫顯東整日獨策此駒出賽，本身亦已三個多月沒有贏馬，目前可謂求勝若渴。

「好大大」至今兩戰田草B加2欄非冠即殿，當中包括前仗在賀銘年胯下前置掄元。

上賽跑高一個班次兼排最外檔出閘，沿途望空跑外叠敗可體諒。

今場排位改善了些，配巫顯東僅負112磅，憑速度與對手周旋，未嘗不可重拾勝軌。

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