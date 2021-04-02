何澤堯近期成績停滯不前，最近一匹頭馬已是3月13日「心中有馬」。

換言之，他已連續五次賽事交白卷，頭馬數字停滯不前。

而這位本地一哥，早前一場賽事成為各界焦點，這是將於下周一（5日）田戰第五場三班1200米「十二馬」。

「十二馬」來港七戰全配何澤堯，結果取得一冠兩亞兩季一殿一第五，每場都收獎金，演出極準。

「十二馬」剛戰承接前仗開齋之氣勢，受到馬迷熱烈追捧，直至閘前才被大幅起票之「皇龍福將」，取代其大熱門地位。

何澤堯是慣性直路用鞭之騎師，然而這場夥拍「十二馬」，轉彎入直路後，一直保持手足催策，但未有用鞭。

直至最後幾十米，當「皇龍福將」逼近時才打兩鞭，結果「十二馬」影相僅敗，屈居亞軍。

賽後小組向何澤堯查詢，他解釋提早用鞭，「十二馬」衝刺也不會較實際為佳，小組亦接納其解釋。

今次表情王蘇偉賢將「十二馬」改配田泰安上陣，鞍上人已過檔操了兩課，人馬增強溝通，有望重振聲威。

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