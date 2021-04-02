下周三（7日）被馬會審視目前牌照資格，將會見牌照委員會的42歲公司騎師郭能，近期大打爭氣波，不時有頭馬見面。

於下周一（5日）舉行的沙田十場草地賽事，郭能卜定六匹座騎。

出戰第九場二級賽短途錦標1200米的「錶之智能」（告東尼馬房）上仗出爭同程，在郭能胯下僅負於頭馬「福逸」（高伯新馬房）跑得第二名，表現接近，今場人馬原庄配搭捲土重來，郭能希望能為這匹東廐馬收復失地。

郭能說：「『錶之智能』上場出閘敏捷，我讓牠放鬆去跑，其表現十分出色，牠在港服役以來，一直表現準繩，陣上所負不遠，今場再出，我認為牠的機會仍是樂觀的。」

「牠今場排得九檔起步，與上場排七檔形勢相差應不會太大，只要我讓牠放鬆競跑，牠便可跑出應有的水準，有力再次跑入前列。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199