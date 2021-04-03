蘇保羅與潘頓這對澳紐騎練近期合作愉快，須知兩人近兩次聯手「喜氣綿綿」及「箭意」上陣，結果錄得全勝佳績。

下周一（5日）田草日馬，兩人則有第一場「利之贏」攜手出擊，本身從賀賢馬房來投，且看在最佳拍檔潘頓助拳下，能否省靚馬房招牌。

「利之贏」馬主利之友團體，以往名下「利之喜」（已退役）在蘇保羅訓練下取得一捷，雙方合作早有淵源。

賽前「利之贏」試閘走勢對辦，加上今場對手竟無一駒在上仗跑入前四名，賽事水準甚低，因此今仗縱使排13檔仍不宜輕視。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199