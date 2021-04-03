今季準馬王「金鎗六十」一直未落實，在4月25日星期日沙田馬場冠軍賽馬日，角逐女皇盃還是冠軍一哩賽。

最新消息是幕後已選戰馬兒最正宗的1600米，讓牠夥拍長期戰友何澤堯，問鼎總獎金2,000萬的冠軍一哩賽。

之前曾有消息傳出「金鎗六十」或挑戰總獎金2,500萬的女皇盃，最終不成事實，何澤堯本變相無緣出師這項頂級賽事。

然而事情又見峯迴路轉，須知這位華將一哥已獲日本方面邀請，策騎該國名駒「唯獨愛你」進擊本屆女皇盃。

受疫情影響，過去曾策「唯獨愛你」的杜滿萊及莫艾誠均未能來港。

為此「唯獨愛你」幕後早已表態將以香港前列騎師，在女皇盃策騎此駒參賽。

現年四歲的「唯獨愛你」，當年挾全勝姿態攻下日本橡樹大賽，其後因傷影響成就。

這匹出自父系「大震撼」、胞兄為「不撓真鋼」的優秀雌馬，上周在杜拜司馬經典賽重新振作，僅負頭馬「萬勝飛」跑第三。

以其競賽級數，加上何澤堯有主場之利，「唯獨愛你」隨時造就他跟東洋勢力一拍即合。

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