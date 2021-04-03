蔡約翰原有「旺蝦王」及「美麗掌聲」報名參加下周一（5日）的二級賽短途錦標，但「旺蝦王」最終缺陣，只有「美麗掌聲」代表他的馬房出賽。

本港最高分灰馬「旺蝦王」前仗勝出香港速度系列首關百週年紀念短途盃冠軍，可惜上仗再出熱倒而回，負於頭馬「福逸」跑第五名。

蔡約翰說：「『旺蝦王』的健康理想沒有傷患，牠今年六歲，季內能夠勝出一級賽，已經達標完成。」

「馬匹現階段需要休息，因此棄戰短途錦標及主席短途獎兩項大賽。」

「『旺蝦王』現時正在休息，到牠七歲時如果牠的情況理想，我會再讓牠出賽。」

蔡約翰說：「至於下周一出戰第九場短途錦標的『美麗掌聲』早前由莫雷拉操練，試來走勢理想，狀態勇銳。」

「馬兒本身很喜歡跑沙田1200米，今戰此程，路有根據，希望有接近的演出。」

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