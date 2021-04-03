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血統唔似純短途馬 「影疾」搵到新任馬房愛將 爭勝決心不言而喻

13分鐘前
影疾今季六戰皆所負不遠

葉楚航馬房與莫雷拉二月至今三匹合作馬「晉神」、「紅旺」及「紅鬃烈馬」均掄元，可見騎練正在蜜月期。

今戰（5日）兩人又合作「一舖縱橫」、「紅旺」、「影疾」，可優先考慮。

「影疾」在港服役兩季，並出賽十二場，暫時取得一冠兩季，唯一頭馬來自田草1000米。

雖然「影疾」首季曾勝直路賽，但此駒血統顯示並非正宗短途馬。

「影疾」之父Bernadini在港子嗣，「伽楠」及「四小福」（均已退役）為1400米好手，「伽楠」在田草1400米曾三度報捷，至於「四小福」亦兩勝同程。

「影疾」今季曾出戰1400米，並由梁家俊克服14檔後上跑第四，上仗轉跑田草1600米，亦可跑第六。

今季場場接近而仍未贏馬交代，此類馬必有鬥志，今仗強配莫雷拉當然不宜睇小。

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