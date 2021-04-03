剛周三（3月31日）沙田夜賽完成之後，直至下周一（5日）才舉行沙田十場復活節日馬賽事。

疫情下一眾騎練未能外遊，只能留港。不過他們均把握這幾天空檔假期放鬆充電。

昨日（1日）泳池及泳灘泳重開，愛爾蘭騎師郭能和太太，以及三位兒子就立即前往泳池戲水暢泳。

至於潘頓則上載了女兒Roxy和兒子Cash的可愛相片，潘頓表示在家中與太太Nicole及子女舉行復活節派對，享受天倫之樂。

另一方面，剛於周三沙田夜賽起孖的巴度，其太太Eva今午（3日）上載了自己優閒地吃午餐的相片，相信是與丈夫巴度和女兒Rebecca一起品嚐午餐。

玨於練馬師賀賢和太太李姿敏日前則帶同兒子Hunter前往主題樂園散心，一家三口樂也融融。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199