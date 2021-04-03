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馬圈人過復活節 郭能趁泳池重開攜眷嬉水 巴度同老婆Eva品嚐美食

33分鐘前
Eva（圖）假日與老公巴度品嚐美食（Eva IG）

剛周三（3月31日）沙田夜賽完成之後，直至下周一（5日）才舉行沙田十場復活節日馬賽事。

疫情下一眾騎練未能外遊，只能留港。不過他們均把握這幾天空檔假期放鬆充電。

昨日（1日）泳池及泳灘泳重開，愛爾蘭騎師郭能和太太，以及三位兒子就立即前往泳池戲水暢泳。

至於潘頓則上載了女兒Roxy和兒子Cash的可愛相片，潘頓表示在家中與太太Nicole及子女舉行復活節派對，享受天倫之樂。

另一方面，剛於周三沙田夜賽起孖的巴度，其太太Eva今午（3日）上載了自己優閒地吃午餐的相片，相信是與丈夫巴度和女兒Rebecca一起品嚐午餐。

玨於練馬師賀賢和太太李姿敏日前則帶同兒子Hunter前往主題樂園散心，一家三口樂也融融。

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復活節郭能泳池重開巴度
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