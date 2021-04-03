練馬師沈集成今季越戰越強，現時已取得47場頭馬，高踞練馬師榜第三位。

眾所周知，他頗重用巴度這位法國猛將，練騎季內已合作取得12冠10亞7季，數據突出。

更甚者，沈廐今季暫於田草賽事以巴度騎王牌馬，賠率10倍以下的共有七匹，居然全入三甲，賽績印證部署及戰意。

下周一（5日）跑十場田草日馬，沈廐兩匹王牌馬均配巴度，而且俱負輕磅角逐。

第四場「尖辣椒」至今唯一上名途程，就是到時所跑的1200米，實力有基本保證。

第七場「美活人生」上賽在第五班負頂磅力拼僅敗，今次升班跑磅位大幅下調，有利收復前失。

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