應屆日本高松宮紀念賽亞軍「拉丁城市」早前已應邀參加4月25日在沙田馬場舉行的冠軍一哩賽，然而近日卻出現變數。

據悉「拉丁城市」馬主蘿蔔會認為馬兒仍然處於疲勞狀態，短期內未能回復作戰狀態，因此決定放棄遠征香港。

至於早前已有四匹日本馬參加的女皇盃則再添一員大將，由知名練馬師堀宣行訓練的Hishi Iguazu已答應來港參戰這項大賽。

Hishi Iguazu近期狀態出色，已連勝三級賽中山金盃以及二級賽中山紀念賽，今次將會是這匹五歲馬初次角逐一級賽。

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