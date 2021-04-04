何澤堯乃現役首席華將，潘頓則是應屆冠軍騎師，彼此同樣功架十足。

然而賽績告訴我們，不是所有馬匹都臣服於這兩位一哥胯下。

近四季由潘頓策騎勝出之馬，翌仗轉配何澤堯共有25匹，合計只得一駒取得連捷，上名則有九次，入三甲比率僅得四成。

周一（5日）跑十場田草日馬，何澤堯座騎之一是第八場三班1200米「快快有」（羅廐）。

這匹三歲生力軍上仗於潘頓胯下，縱初戰谷草仍輕勝而回，今場改配何澤堯升班角逐，並回師田草跑1200米。

「快快有」前次服役初出跑田草直路賽，夥拍何澤堯後上入Q。

今仗僅負115磅排5檔起步，最終如獲連捷打破上述數據，馬迷不應感到太過意外。

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