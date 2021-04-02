賽駒轉換馬房有很多原因，有些是馬主讓牠改變環境尋求突破，有些則因原本馬房超額而被送走。

訓練來投馬絕非易事，今季就有方嘉柏勝出多匹同類馬，替自己擦亮招牌。

有好當然也有不好的，近年轉投蘇保羅馬房初出之馬，成績十分差勁。

近四季轉蘇廐初出之馬共22戰，莫說沒有頭馬，就連亞軍及季軍合共也不過是四次，上名率極低。

今戰（5日）有一駒轉投蘇廐初出，此為列陣第二場一班2000米的「任我行」。

這匹六歲南非自購馬季內本代表希廐出賽，結果五戰全負零獎金，表現遠遜過去養於摩廐（已結業）時。

可是世事無絕對，以蘇廐近兩戰均有馬贏共取三Ｗin計，「任我行」今仗角逐曾入Q途程，馬迷仍可考慮支持。

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