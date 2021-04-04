記得在2月份賽事結束時，潘頓以65比95場頭馬，大幅落後榜首騎師莫雷拉30Win。

不過，他在3月份九次賽事交出亮麗戰續，次次有馬贏，一個月內狂掃23場頭馬，現已追至只落後雷神18Win，重燃奪冠希望。

雖然雙方尚有一段距離，但踏入4月份形勢又有新變化，須知潘頓原定在今次（5日）田草日馬，夥拍方廐「川河達駒」出爭戲肉之一第九場短途錦標。

豈料該匹灰色短途名駒於剛周三（3月31日）早上，晨操後流鼻血將被安排在港退役運返澳洲服役。

當馬迷以為方嘉柏與潘頓復合無望之際，前者在日前排位前臨時調兵遣將，讓麾下同戰短途錦標的「顯心星」轉配潘頓出賽，促成他與後者正式破冰。

方嘉柏現正與蔡約翰爭逐冠軍練馬師寶座，當然不能夠單靠莫雷拉搏殺。

畢竟後者「碼頭」多，重召潘頓對雙方都有好處，後者今戰接手「顯心星」跑大賽必定交足功課。

此駒今季已獲三勝兩位，如今初配潘頓出賽，表現令人憧憬。

事關不少同系馬如「青心星」（方廐）、「澤心星」、「琴心星」（均已退役）等皆由潘頓贏過，他跟馬主關氏家族合作愉快，變相給「顯心星」爭取打響分級賽頭炮注入正能量。

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